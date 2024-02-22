Тело Навального показали его матери — детали

Мать Людмила Навальная. Фото: росСМИ

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии 16 февраля, показали его матери. Следователи угрожают Людмиле Навальной и требуют провести тайные похороны сына.

Об этом сообщают российские СМИ.

Тело Навального показали матери

По словам Навальной, после того, как она увидела тело сына, ей дали подписать медицинское свидетельство о его смерти.

В то же время тело Алексея отказываются отдавать и требуют провести тайные похороны без прощания.

Российские следователи угрожают, что в случае отказа Людмилы на такие условия — "они что-то сделают с телом".

Мать оппозиционера не уточнила, какие причины смерти указаны в медицинском свидетельстве о смерти.

Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации, от российских источников у оппозиционера оторвался тромб.

Также мы писали, что Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, страны ЕС введут новый пакет санкций против России из-за смерти Навального в колонии.