Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Тело Навального показали его матери — детали arrow

Тело Навального показали его матери — детали

22 февраля 2024 18:28
обновлено: 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Тело Навального показали его матери — детали
Мать Людмила Навальная. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии 16 февраля, показали его матери. Следователи угрожают Людмиле Навальной и требуют провести тайные похороны сына.

Об этом сообщают российские СМИ.

Тело Навального показали матери

По словам Навальной, после того, как она увидела тело сына, ей дали подписать медицинское свидетельство о его смерти.

В то же время тело Алексея отказываются отдавать и требуют провести тайные похороны без прощания.

Российские следователи угрожают, что в случае отказа Людмилы на такие условия — "они что-то сделают с телом".

Мать оппозиционера не уточнила, какие причины смерти указаны в медицинском свидетельстве о смерти.

Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации, от российских источников у оппозиционера оторвался тромб.

Также мы писали, что Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, страны ЕС введут новый пакет санкций против России из-за смерти Навального в колонии.

оппозиция
смерть
Алексей Навальный
тело
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме