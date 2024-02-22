Стало відомо, що написано в медичному висновку про смерть Навального

Олексій Навальний. Фото: Reuters

Мати російського опозиціонера Олексія Навального Людмила підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та виявлено причину.

Про це повідомляють російські ЗМІ у четвер, 22 лютого.

Причина смерті Навального

Відомо, що слідчі провели розтин тіла Олексія Навального та склали медичний висновок — це підтвердила його прессекретарка Кіра Ярмиш.

"Так. Принаймні готовий медичний висновок із причиною", — написала вона.

За словами Ярмиш, у висновку вказано, що він помер через "природні" причини.

Однак слідчі хочуть самостійно зайнятися похоронами політика, "аби похорон пройшов таємно, на відшибі, без публічного прощання".

При цьому, співробітники Слідчого Комітету "ставлять дуже багато умов і вони постійно змінюються".

Нагадаємо, за словами Федеральної служби виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний втратив свідомість — його намагалися реанімувати, однак він помер.

За попередньою інформацією, від російських джерел, в опозиціонера відірвався тромб.

Також ми писали, що Росія планувала обміняти Навального на працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова. Таку можливість обговорювали з Німеччиною та Сполученими Штатами Америки.

Крім того, країни ЄС запровадять новий пакет санкцій проти Росії через смерть Навального у колонії.