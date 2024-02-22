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Стало известно, что написано в медицинском заключении о смерти Навального

22 февраля 2024 19:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, что написано в медицинском заключении о смерти Навального
Алексей Навальный. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружена причина.

Об этом сообщают российские СМИ в четверг, 22 февраля.

Причина смерти Навального

Известно, что следователи провели вскрытие тела Алексея Навального и составили медицинское заключение — это подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Да. По крайней мере, готово медицинское заключение с причиной", — написала она.

По словам Ярмыш, в заключении указано, что он умер по "естественным" причинам.

Однако следователи хотят самостоятельно заняться похоронами политика, "чтобы похороны прошли тайно, на отшибе, без публичного прощания".

При этом сотрудники Следственного Комитета "ставят очень много условий и они постоянно меняются".

Напомним, по словам Федеральной службы исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный упал в обморок — его пытались реанимировать, однако он скончался.

По предварительной информации, от российских источников у оппозиционера оторвался тромб.

Также мы писали, что Россия планировала обменять Навального на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Такая возможность была обсуждена с Германией и Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, страны ЕС введут новый пакет санкций против России из-за смерти Навального в колонии.

оппозиция
смерть
Алексей Навальный
Россия

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