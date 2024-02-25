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Тіло Навального доставили в Москву, — російський журналіст

25 лютого 2024 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Тіло Навального доставили в Москву, — російський журналіст
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що тіло опозиційного політика Олексія Навального доставили в Москву. Також з'явилася інформація про можливе застосування насильства щодо нього.

Про це Олександр Невзоров написав у Telegram у неділю, 25 лютого.

Тіло Навального доставили в Москву

Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що необхідно відкласти поховання для проведення додаткових експертиз. За його словами, Навального могли вбити.

"Є відомості про можливе застосування насильства 15-16 лютого щодо Олексія Навального в ІК-3, а також застосування до нього зв'язування, знерухомлення, блокування рук і ніг, тортур холодом. Цю інформацію ми передали вчора команді Навального, точніше — головному розслідувачу і нашому колезі Христо Грозєву", — заявив Осєчкін.

Невзоров додав, коли відбудеться похорон поки що ніхто не знає.

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Допис Невзорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома. 

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Рідним опозиціонера віддали його тіло лише 24 лютого. За два дні до цього мати Навального Людмила підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та виявлено, що він "помер через природні причини". 

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