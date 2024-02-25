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Тело Навального доставили в Москву, — российский журналист

25 февраля 2024 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Тело Навального доставили в Москву, — российский журналист
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский журналист Александр Невзоров заявил, что тело оппозиционного политика Алексея Навального было доставлено в Москву. Также появилась информация о возможном применении насилия к нему.

Об этом Александр Невзоров написал в Telegram в воскресенье, 25 февраля.

Тело Навального доставили в Москву

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что необходимо отложить захоронение для проведения дополнительных экспертиз. По его словам, Навального могли убить.

"Есть сведения о возможном применении насилия 15-16 февраля в отношении Алексея Навального в ИК-3, а также применение к нему связывания, обездвиживания, блокирования рук и ног, пыток холодом. Эту информацию мы передали вчера команде Навального, точнее — главному расследователю и нашему коллеге Христо Грозеву", — заявил Осечкин.

Невзоров добавил, когда пройдут похороны пока никто не знает.

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Пост Невзорова. Фото: скриншот

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было названо несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Родным оппозиционера отдали его тело только 24 февраля. За два дня до этого мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружено, что он "умер по естественным причинам".

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