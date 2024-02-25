Смерть Навального у колонії — Буданов назвав причину

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російський опозиціонер Олексій Навальний справді помер через тромб, що відірвався. Наразі його тіло вже віддали матері опозиціонера.

Про це Буданов розповів в кулуарах форуму "Україна. Рік 24".

Яка причина смерті Навального

Буданов розповів, що причиною смерті Навального у російській колонії став відірваний тромб.

"Наразі нам відомо, що Навальний реального загинув від тромба", — сказав він.

Що відомо про смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Рідним опозиціонера віддали його тіло лише 24 лютого. За два дні до цього мати Навального Людмила підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та виявлено, що він "помер через природні причини".