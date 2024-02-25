Смерть Навального в колонии — Буданов назвал причину

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини. LIVE

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно умер из-за оторвавшегося тромба. Его тело уже отдали матери оппозиционера.

Об этом Буданов рассказал в кулуарах форума "Украина. Год 24".

Какая причина смерти Навального

Буданов рассказал, что причиной смерти Навального в российской колонии стал оторванный тромб.

"Сейчас нам известно, что Навальный реального погиб от тромба", — сказал он.

Что известно о смерти Навального

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Родным оппозиционера отдали его тело только 24 февраля. За два дня до этого мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружено, что он "умер по естественным причинам".