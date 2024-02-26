Похороны Навального — росСМИ назвали дату, команда политика опровергла

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ

В Москве заявляют, что определились с похоронами российского оппозиционного политика Алексея Навального. Однако в его команде опровергают эту информацию.

Об этом сообщили росСМИ, российский юрист Иван Жданов и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в понедельник, 26 февраля.

Похороны Навального

По информации росСМИ, похороны политика назначены на 29 февраля. Его могут похоронить на Борисовском, Троекуровском или Хованском кладбищах.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Что говорят в команде Навального

Жданов и Ярмыш заявили, что информация росСМИ — фейк.

"Они не связаны с ФБК, и сообщениям в них верить не стоит", — говорится в сообщении.

Пост Жданова. Фото: скриншот

Пост Ярмыш. Фото: скриншот

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было названо несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Родным оппозиционера отдали его тело только 24 февраля. За два дня до этого мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружено, что он "умер по естественным причинам".

А 25 февраля тело Навального доставили в Москву. Также появилась информация о возможном применении насилия к нему.