Похороны Навального — росСМИ назвали дату, команда политика опровергла
В Москве заявляют, что определились с похоронами российского оппозиционного политика Алексея Навального. Однако в его команде опровергают эту информацию.
Об этом сообщили росСМИ, российский юрист Иван Жданов и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в понедельник, 26 февраля.
Похороны Навального
По информации росСМИ, похороны политика назначены на 29 февраля. Его могут похоронить на Борисовском, Троекуровском или Хованском кладбищах.
Что говорят в команде Навального
Жданов и Ярмыш заявили, что информация росСМИ — фейк.
"Они не связаны с ФБК, и сообщениям в них верить не стоит", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было названо несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.
Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.
Родным оппозиционера отдали его тело только 24 февраля. За два дня до этого мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружено, что он "умер по естественным причинам".
А 25 февраля тело Навального доставили в Москву. Также появилась информация о возможном применении насилия к нему.
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