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Похороны Навального — росСМИ назвали дату, команда политика опровергла

26 февраля 2024 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Похороны Навального — росСМИ назвали дату, команда политика опровергла
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Москве заявляют, что определились с похоронами российского оппозиционного политика Алексея Навального. Однако в его команде опровергают эту информацию.

Об этом сообщили росСМИ, российский юрист Иван Жданов и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в понедельник, 26 февраля.

Похороны Навального

По информации росСМИ, похороны политика назначены на 29 февраля. Его могут похоронить на Борисовском, Троекуровском или Хованском кладбищах.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Что говорят в команде Навального

Жданов и Ярмыш заявили, что информация росСМИ — фейк.

"Они не связаны с ФБК, и сообщениям в них верить не стоит", — говорится в сообщении.

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Пост Жданова. Фото: скриншот
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Пост Ярмыш. Фото: скриншот

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было названо несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как во ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Родным оппозиционера отдали его тело только 24 февраля. За два дня до этого мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие тела и обнаружено, что он "умер по естественным причинам".

А 25 февраля тело Навального доставили в Москву. Также появилась информация о возможном применении насилия к нему.

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