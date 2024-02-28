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Стало известно, когда похоронят оппозиционера Алексея Навального

28 февраля 2024 13:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Стало известно, когда похоронят оппозиционера Алексея Навального
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в колонии "Полярный волк" 16 февраля, пройдут 1 марта. Совершить церемонию ранее не удалось из-за запланированного выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X в среду, 28 февраля.

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Отпевание Навального состоится 1 марта в церкви иконы Божией Матери "Утоли мои печали" в Марьино. Похоронят политика на Борисовском кладбище.

Директор российского Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов сообщил, что похороны планировались провести 29 февраля, но организовать это не смогли.

Отметим, что именно в этот день Путин будет выступать с посланием Федеральному собранию.

Ранее в Москве заявляли, что определились с похоронами российского оппозиционного политика Алексея Навального. Однако в его команде опровергают эту информацию.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. В России было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб , в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры : эксдепутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный эксполковник ФСБ Геннадий Гудков , а также жена политика Юлия Навальная.

владимир путин
Алексей Навальный
похороны
весна
Россия

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