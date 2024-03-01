Сотни спецназовцев и проукраинские возгласы — в Москве хоронят Алексея Навального

Человек на похоронах Алексея Навального. Фото: Радио Свобода

В Москве в пятницу, 1 марта, хоронят оппозиционного политика Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в России.

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Отпевание Навального началось в 13 часов по киевскому времени в церкви "Уйми мои печали" в Московском районе Марьино, где жил политик.

Затем пройдут похороны на Борисовском кладбище, он расположен неподалеку от храма, на другом берегу реки Москвы.

Собравшиеся возле храма люди скандируют "Навальный" и "Алексей". Звучало и "не простим". На этих видео можно оценить, сколько людей пришло попрощаться с Навальным.

Следует обратить внимание, что все происходит под пристальным наблюдением сотен правоохранителей. Они хорошо экипированы и в случае чего могут разогнать толпу.

Также возле церкви глушат мобильную связь, трансляции международных СМИ прекратили.

На одном из видео видно, что собравшиеся скандируют "Слава героям!"

Ранее мы рассказывали, что соратники покойного российского оппозиционера Алексея Навального заявили , что ритуальные службы отказывались везти тело политика в церковь, где должно пройти отпевание. Пресссекретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что бригадам ритуальных агентств звонили по телефону неизвестные и "угрожали, чтобы тело Алексея они никуда не везли".

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии. Причиной смерти стало то, что у политика оторвался тромб.