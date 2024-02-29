Ритуальні служби відмовляються везти тіло Навального до церкви — в чому причина

Російський опозиціонер Олексій Навальний. Фото: Shutterstock

Соратники покійного російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що ритуальні служби відмовляються везти тіло політика до церкви, де має відбутися відспівування. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш зазначила, що бригадам ритуальних агентств телефонують невідомі та "погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли".

Про це прессекретарка написала на своїй сторінці у соцмережі X в четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Труднощі з перевезенням тіла Навального

"Спочатку нам не дали зняти похоронну залу для прощання з Олексієм. Тепер, коли мало відбутися просто відспівування в церкві, ритуальні агенти повідомляють нам, що жоден катафалк не погоджується везти туди тіло. Усім бригадам телефонують невідомі люди і погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли", — зазначила вона.

Скриншот допису з X Кіри Ярмиш

Водночас колишній голова штабів Навального Леонід Волков теж повідомив, про телефонні дзвінки водіям катафалків та погрози від невідомих осіб.

"Це чистої води безумство. Одного цього достатньо, щоб Путін, Собянін і всі їхні поплічники горіли в пеклі", — зауважив Волков.

Скриншот допису з Telegram Леоніда Волкова

Що відомо про смерть Навального

16 лютого Олексій Навальний помер в колонії. Причиною смерті стало те, що у політика відірвався тромб.

25 лютого російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що тіло Навального доставили в Москву. Крім того, з'явилася інформація про можливе застосування насильства щодо нього. Відомо, що похорон політика відбудеться 1 березня.

Також ми писали, що соратники російського опозиційного політика домовилися про обмін перед його смертю у колонії.