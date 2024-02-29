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Ритуальные службы отказываются везти тело Навального в церковь — в чем причина

29 февраля 2024 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ритуальные службы отказываются везти тело Навального в церковь — в чем причина
Российский оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Соратники покойного российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что ритуальные службы отказываются везти тело политика в церковь, где должно пройти отпевание. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что бригадам ритуальных агентств звонят по телефону неизвестные и "угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли".

Об этом пресс-секретарь написала на своей странице в соцсети X в четверг, 29 февраля.

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"Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно было состояться просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят по телефону неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они не везли", — отметила она.

прощание с Навальным
Скриншот сообщения с X Кири Ярмыш

В то же время бывший глава штабов Навального Леонид Волков тоже сообщил, о телефонных звонках водителям катафалков и угрозам от неизвестных лиц.

"Это чистой воды безумие. Одного этого достаточно, чтобы Путин, Собянин и все их приспешники горели в аду", — отметил Волков.

прощание с Навальным
Скриншот сообщения из Telegram Леонида Волкова

Что известно о смерти Навального

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии. Причиной смерти стало то, что у политика оторвался тромб.

25 февраля российский журналист Александр Невзоров заявил, что тело Навального было доставлено в Москву. Кроме того, появилась информация о возможном применении насилия в отношении него. Известно, что похороны политика пройдут 1 марта.

Также мы писали, что соратники российского оппозиционного политика договорились об обмене перед его смертью в колонии.

оппозиция
владимир путин
смерть
Алексей Навальный
похороны
Россия

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