Не влада Росії — американський журналіст Карлсон знайшов "винних" у смерті Навального

Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: скриншот з відео Lex Fridman

Американський журналіст Такер Карлсон припустив, що винною у смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії, може "бути Україна". Свої слова Карлсон обґрунтував тим, що Кремлю було "невигідно вбивати політика".

Про це журналіст заявив у подкасті американського вченого Лекса Фрідмана.

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Такер Карлсон, який раніше взяв інтерв'ю в російського диктатора Володимира Путіна, не вважає, що Кремль вбив Навального. За його словами, смерть опозиціонера під час Мюнхенської конференції з безпеки була "не вигідною для керівництва РФ".

"Можливо, росіяни тупі, але я цього не помітив. Проте, можливо, вони і вбили його. Принаймні вони посадили його до в’язниці", — сказав журналіст.

Серед перелічених Фрідманом можливих вбивць Навального був Путін, Україна та інші росіяни. З переліку, кому була вигідна смерть, Карлсон обрав Україну. Телеведучий припускає, що вбивство могли "організувати українці", особливо після схожого випадку: вбивства пропагандистки Дар’ї Дугіної в Москві.

Що відомо про смерть та похорони Навального

Нагадаємо, 16 лютого Олексій Навальний помер в колонії і причиною смерті стало те, що у політика відірвався тромб.

Тіло опозиціонера показали його матері. Слідчі погрожували Людмилі Навальній та вимагали провести таємні похорони сина.

Пізніше мати Навального підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та стало відомо, що написано в медичному висновку про смерть політика.

Також 25 лютого російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що тіло Навального доставили в Москву. Також з'явилася інформація про можливе застосування насильства щодо нього. Похорон політика відбудеться 1 березня.