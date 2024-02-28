Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Не влада Росії — американський журналіст Карлсон знайшов "винних" у смерті Навального arrow

Не влада Росії — американський журналіст Карлсон знайшов "винних" у смерті Навального

28 лютого 2024 14:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Не влада Росії — американський журналіст Карлсон знайшов "винних" у смерті Навального
Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: скриншот з відео Lex Fridman
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Американський журналіст Такер Карлсон припустив, що винною у смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії, може "бути Україна". Свої слова Карлсон обґрунтував тим, що Кремлю було "невигідно вбивати політика".

Про це журналіст заявив у подкасті американського вченого Лекса Фрідмана.

Читайте також:

Карлсон звинуватив Україну у смерті Навального

Такер Карлсон, який раніше взяв інтерв'ю в російського диктатора Володимира Путіна, не вважає, що Кремль вбив Навального. За його словами, смерть опозиціонера під час Мюнхенської конференції з безпеки була "не вигідною для керівництва РФ".

"Можливо, росіяни тупі, але я цього не помітив. Проте, можливо, вони і вбили його. Принаймні вони посадили його до в’язниці", — сказав журналіст.

Серед перелічених Фрідманом можливих вбивць Навального був Путін, Україна та інші росіяни. З переліку, кому була вигідна смерть, Карлсон обрав Україну. Телеведучий припускає, що вбивство могли "організувати українці", особливо після схожого випадку: вбивства пропагандистки Дар’ї Дугіної в Москві.

Що відомо про смерть та похорони Навального

Нагадаємо, 16 лютого Олексій Навальний помер в колонії і причиною смерті стало те, що у політика відірвався тромб.

Тіло опозиціонера показали його матері. Слідчі погрожували Людмилі Навальній та вимагали провести таємні похорони сина. 

Пізніше мати Навального підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та стало відомо, що написано в медичному висновку про смерть політика.

Також 25 лютого російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що тіло Навального доставили в Москву. Також з'явилася інформація про можливе застосування насильства щодо нього. Похорон політика відбудеться 1 березня. 

смерть
Олексій Навальний
Україна
Росія
Такер Карлсон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів