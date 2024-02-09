Інтерв'ю з Путіним - Такер Карлсон опублікував — що сказав глава Кремля

Володимир Путін. Фото: скриншот

Американський журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із президентом Росії Володимиром Путіним. Насамперед глава Кремля видав, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів.

Відповідне відео з'явилося на сайті журналіста у п'ятницю, 9 лютого.

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Що сказав Путін Карлсону

Путін на початку інтерв'ю попросив Карлсона дати йому 30 секунд для "маленької історичної довідки" і почав розповідь про історію появи України.

Він видав, що назву "Україна" вигадали поляки, які вважали південні російські землі, що входили до складу Польсько-Литовської держави, окраїною.

"Це не визначало його належність до якоїсь етнічної групи", — сказав диктатор.

Ба більше, він приніс Карлсону папку з нібито копіями листів Богдана Хмельницького.

У них, за словами Путіна, Хмельницький нібито просить Москву "взяти під сильну руку царя частину руських земель, які зараз називають Україною".

Карлсон продовжив інтерв'ю з Путіним з питання про несподіваний удар США по Росії: чому той вважає, що США могли завдати несподіваного удару по Росії.

"Справа не в тому, що Америка збиралася завдавати несподіваного удару по Росії, я так і не говорив. У нас з вами ток-шоу чи у нас серйозна розмова?" — відповів Путін.

Також Путін заявив, що Захід почав усвідомлювати неможливість стратегічної поразки Росії.

"Нехай подумає, що робити далі, ми готові до діалогу... НАТО може гідно визнати контроль Росії за новими територіями, варіанти є, якщо є бажання", — заявив Путін Такеру Карлсону.

Далі він продовжив, що Україна ухвалила рішення відмовитися від переговорів із Росією щодо вказівки з Вашингтона і тепер, як вважає глава Кремля, США мають виправляти цю помилку.

"Росія та Україна рано чи пізно домовляться", — зазначив він.

Крім того, Путін сказав, що Росія багаторазово пропонувала мирними засобами шукати вирішення "проблем в Україні" після 2014 року, але її ніхто не слухав. А ще, як вважає російський диктатор, РФ у 2014 році була змушена взяти Крим під свій захист, оскільки острів "перебував під загрозою".

"Росія не починала війну 2022 року, мета РФ — закінчити розпочату Україною 2014 року війну", — заявив Путін.

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