Інтерв'ю з Путіним - Такер Карлсон опублікував — що сказав глава Кремля

Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным – что сказал глава Кремля
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь, глава Кремля выдал, что хочет добиться решения ситуации в Украине путем переговоров.
Соответствующее видео появилось на сайте журналиста в пятницу, 9 февраля.
Что сказал Путин Карлсону
Путин в самом начале интервью попросил Карлсона дать ему 30 секунд для "маленькой исторической справки" и начал рассказ об истории появления Украины.
Он выдал, что название "Украина" придумали поляки, считавшие южные российские земли, входившие в состав Польско-Литовского государства, окраиной.
"Это не определяло его принадлежность к какой-то этнической группе", — сказал диктатор.
Более того, он принес Карлсону папку с якобы копиями писем Богдана Хмельницкого.
В них, по словам Путина, Хмельницкий якобы просит Москву "взять под сильную руку царя часть русских земель, которые сейчас называются Украиной".
Карлсон продолжил интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе США по России: почему тот считает, что США могли нанести неожиданный удар по России.
"Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?" — ответил Путин.
Также Путин заявил, что Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России.
"Пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу... НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание", — заявил Путин Такеру Карлсону.
Далее он продолжил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона и теперь, как считает глава Кремля, США должны исправлять эту ошибку.
"Россия и Украина рано или поздно договорятся", — отметил он.
Кроме того, Путин сказал, что Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение "проблем в Украине" после 2014 года, но ее никто не слушал. А еще, как считает российский диктатор, РФ в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров "находился под угрозой".
"Россия не начинала войну в 2022 году, цель РФ — закончить начатую Украиной в 2014 году войну", — заявил Путин.
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