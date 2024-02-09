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Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным – что сказал глава Кремля

9 февраля 2024 01:07
обновлено: 01:14
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Інтерв'ю з Путіним - Такер Карлсон опублікував — що сказав глава Кремля
Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з Путіним — що сказав глава Кремля
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь, глава Кремля выдал, что хочет добиться решения ситуации в Украине путем переговоров.

Соответствующее видео появилось на сайте журналиста в пятницу, 9 февраля.

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Что сказал Путин Карлсону

Путин в самом начале интервью попросил Карлсона дать ему 30 секунд для "маленькой исторической справки" и начал рассказ об истории появления Украины.

Он выдал, что название "Украина" придумали поляки, считавшие южные российские земли, входившие в состав Польско-Литовского государства, окраиной.

"Это не определяло его принадлежность к какой-то этнической группе", — сказал диктатор.

Более того, он принес Карлсону папку с якобы копиями писем Богдана Хмельницкого.

В них, по словам Путина, Хмельницкий якобы просит Москву "взять под сильную руку царя часть русских земель, которые сейчас называются Украиной".

Карлсон продолжил интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе США по России: почему тот считает, что США могли нанести неожиданный удар по России.

"Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?" — ответил Путин.

Также Путин заявил, что Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России.

"Пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу... НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание", — заявил Путин Такеру Карлсону.

Далее он продолжил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона и теперь, как считает глава Кремля, США должны исправлять эту ошибку.

"Россия и Украина рано или поздно договорятся", — отметил он.

Кроме того, Путин сказал, что Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение "проблем в Украине" после 2014 года, но ее никто не слушал. А еще, как считает российский диктатор, РФ в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров "находился под угрозой".

"Россия не начинала войну в 2022 году, цель РФ — закончить начатую Украиной в 2014 году войну", — заявил Путин.

Новость дополняется...

владимир путин
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Такер Карлсон

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