Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Білому домі прокоментували інтерв'ю пропагандиста Такера Карлсона з Путіним arrow

В Білому домі прокоментували інтерв'ю пропагандиста Такера Карлсона з Путіним

8 лютого 2024 08:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Білому домі прокоментували інтерв'ю пропагандиста Такера Карлсона з Путіним
Американський ведучий Такер Карлсон. Фото: Reuters/Scott Morgan
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на інформацію про інтерв'ю американського ведучого Такера Карлсона з російським президентом Володимиром Путіним. Він назвав таку розмову непотрібною, адже російський диктатор вже зміг показати всю свою жорстокість. 

Про це він сказав на брифінгу, його слова цитує пресслужба Білого дому в середу, 7 лютого.

Читайте також:

Що про таку розмову думають в Білому домі

"Я не буду випереджати інтерв’ю, яке ще не відбулося. Я вважаю, що це досить очевидно — всім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні — абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати", — наголосив Кірбі.

За його словами, не потрібно робити інтерв'ю з Путіним, аби побачити його жорстокість.

Коли вийде інтерв'ю з російським диктатором

Водночас Такер Карлсон назвав дату виходу інтерв'ю з президентом РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Його будуть транслювати 8 лютого о 18:00 за східним часом. В Україні його можна буде переглянути вже 9 лютого, о першій годині ночі.

інтерв'ю американського пропагандиста з путіним
Скриншот допису з Instagram Такера Карлсона

Нагадаємо, раніше американський журналіст Такер Карлсон заявив, що скоро візьме інтерв'ю в російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, представники Білого дому намагалися двічі скасувати таку подію. 

Також ми писали, що російські пропагандисти із захопленням розповідають про візит Такера Карлсона до Москви, аби взяти інтерв'ю в Путіна. 

володимир путін
пропаганда
Білий дім
Джон Кірби
інтерв'ю
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі