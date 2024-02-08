В Білому домі прокоментували інтерв'ю пропагандиста Такера Карлсона з Путіним

Американський ведучий Такер Карлсон. Фото: Reuters/Scott Morgan

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на інформацію про інтерв'ю американського ведучого Такера Карлсона з російським президентом Володимиром Путіним. Він назвав таку розмову непотрібною, адже російський диктатор вже зміг показати всю свою жорстокість.

Про це він сказав на брифінгу, його слова цитує пресслужба Білого дому в середу, 7 лютого.

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"Я не буду випереджати інтерв’ю, яке ще не відбулося. Я вважаю, що це досить очевидно — всім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні — абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати", — наголосив Кірбі.

За його словами, не потрібно робити інтерв'ю з Путіним, аби побачити його жорстокість.

Коли вийде інтерв'ю з російським диктатором

Водночас Такер Карлсон назвав дату виходу інтерв'ю з президентом РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Його будуть транслювати 8 лютого о 18:00 за східним часом. В Україні його можна буде переглянути вже 9 лютого, о першій годині ночі.

Скриншот допису з Instagram Такера Карлсона

Нагадаємо, раніше американський журналіст Такер Карлсон заявив, що скоро візьме інтерв'ю в російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, представники Білого дому намагалися двічі скасувати таку подію.

Також ми писали, що російські пропагандисти із захопленням розповідають про візит Такера Карлсона до Москви, аби взяти інтерв'ю в Путіна.