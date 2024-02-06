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РосЗМІ захоплено висвітлюють візит Такера Карлсона, який міг взяти інтервʼю у Путіна, — CNN

6 лютого 2024 19:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
РосЗМІ захоплено висвітлюють візит Такера Карлсона, який міг взяти інтервʼю у Путіна, — CNN
Американський журналіст-телеведучий Такер Карлсон. Фото: REUTERS/Caitlin O’Hara
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Пропагандистські ЗМІ РФ захоплено висвітлюють візит американського журналіста Такера Карлсона до Москви. Повідомляється, що він прибув туди заради інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє американський телеканал CNN

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Телеканал заявив, що одіозного американського медійника в Росії зустріли, як прибічника Дональда Трампа, висвітлюючи його кожен крок в Москві.  

За словами телеведучої Ерін Барнетт, колишній оглядач Fox News фактично перетворився на рупор Кремля у Сполучених Штатах. Через підтримку російського президента Карлсон вільно відвідує Москву без страху від стеження з боку спецслужб. Тоді як до в'язниці під час візиту до РФ потрапив журналіст-кореспондент WSJ Еван Гершкович. 

Інсайдери CNN заявили каналу, що Карлсон вже взяв інтерв’ю в Путіна. Якщо ця інформація виявиться правдивою, він стане першим західним журналістом, який розмовляв з головою Кремля віч-на-віч з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше Такер Карлсон приїхав до Москви та дав коментар щодо можливості проведення інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши, що "все можливо".

Водночас лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Україна зникне, якщо республіканці не проголосують за законопроєкт із національної безпеки.

США
володимир путін
журналісти
Москва
Росія

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