У США спрогнозували, що буде з Україною, якщо Сенат не ухвалить закон про нацбезпеку

Засідання Сенату США. Ілюстративне фото: REUTERS

Лідер демократів Чак Шумер у Сенаті Сполучених Штатів Америки заявив, що Україна може зникнути. Це може статися, якщо республіканці не проголосують за законопроєкт із національної безпеки.

Відповідну заяву демократ зробив в ефірі MSNBC.

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Шумер переконаний, що без військової допомоги США Україна зникне. Майбутнє нашої держави, за словами демократа, залежить від того, чи проголосують республіканці за законопроєкт із нацбезпеки.

"Україна може зникнути, якщо республіканці не проголосують за законопроєкт із нацбезпеки. Багато республіканців, включно зі спікером Джонсоном, до смерті бояться Дональда Трампа, який каже: "Давайте зачекаємо, поки я не стану президентом", на що піде не менше року. Україна може зникнути", — вважає Шумер.

Політик також зазначив, що в разі поразки України у війні з Росією війська США повинні будуть захищати кордони Східної Європи від нападу РФ. Демократ переконаний, що такий розвиток подій не сподобається американцям.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав Конгрес якомога швидше ухвалити двопартійну угоду щодо національної безпеки, від якої, зокрема, залежить надання Україні військової допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів.

Додамо, представники обох партій Сенату США опублікували спільно із законопроєктом щодо додаткового фінансування положення, як саме будуть розподілятися гроші для України. Такий документ сенатори повинні ухвалити в середу, 7 лютого.