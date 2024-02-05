В США спрогнозировали, что будет с Украиной, если Сенат не примет закон о нацбезопасности

Заседание Сената США. Иллюстративное фото: REUTERS

Лидер демократов Чак Шумер в Сенате США заявил, что Украина может исчезнуть. Это может произойти, если республиканцы не проголосуют за законопроект о национальной безопасности.

Соответствующее заявление демократ сделал в эфире MSNBC.

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Шумер убежден, что без военной помощи США Украина исчезнет. Будущее нашего государства, по словам демократа, зависит от того, проголосуют ли республиканцы за законопроект о нацбезопасности.

"Украина может исчезнуть, если республиканцы не проголосуют за законопроект о нацбезопасности. Многие республиканцы, включая спикера Джонсона, до смерти боятся Дональда Трампа, который говорит: "Давайте подождем, пока я не стану президентом", на что уйдет не меньше года. Украина может исчезнуть", — считает Шумер.

Политик также отметил, что в случае поражения Украины в войне с Россией войска США должны будут защищать границы Восточной Европы от нападения РФ. Демократ убежден, что такое развитие событий не понравится американцам.

Напомним, президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее принять двухпартийное соглашение о национальной безопасности, от которого, в частности, зависит предоставление Украине военной помощи в размере более 60 миллиардов долларов.

Добавим, представители обеих партий Сената США опубликовали совместно с законопроектом относительно дополнительного финансирования положения, как именно будут распределяться деньги для Украины. Такой документ сенаторы должны принять в среду, 7 февраля.