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РосСМИ восторженно освещают визит Такера Карлсона, который мог взять интервью у Путина, — CNN

6 февраля 2024 19:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
РосСМИ восторженно освещают визит Такера Карлсона, который мог взять интервью у Путина, — CNN
Американский журналист-телеведущий Такер Карлсон. Фото: REUTERS/Caitlin О'Hara
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пропагандистские СМИ РФ восторженно освещают визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву. Сообщается, что он прибыл туда для интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Телеканал заявил, что одиозного американского медийщика в России встретили как сторонника Дональда Трампа, освещая его каждый шаг в Москве.

По словам телеведущей Эрин Барнетт, бывший обозреватель Fox News фактически превратился в рупор Кремля в Соединенных Штатах. Из-за поддержки российского президента Карлсон свободно посещает Москву, без страха от слежки со стороны спецслужб. В то время как в тюрьму во время визита в РФ попал журналист-корреспондент WSJ Эван Гершкович.

Инсайдеры CNN заявили каналу, что Карлсон уже взял интервью у Путина. Если эта информация окажется правдивой, он станет первым западным журналистом, разговаривавшим с главой Кремля с глазу на глаз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее Такер Карлсон приехал в Москву и дал комментарий о возможности проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что "все возможно".

В то же время, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Украина исчезнет, если республиканцы не проголосуют за законопроект по национальной безопасности.

США
владимир путин
журналисты
Москва
Россия

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