Такер Карлсон відповів на запитання щодо можливості інтерв'ю з Путіним

Телеведучий Такер Карлсон. Фото: росЗМІ

Колишній телеведучий американського каналу Fox News Такер Карлсон приїхав до Москви і дав коментар щодо можливості проведення інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Він може стати першим іноземним журналістом, який візьме інтерв'ю у глави Кремля із початку війни в Україні.

Про це 5 лютого повідомляє Reuters.

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Російські ЗМІ опублікували фотографії, на яких Такер Карлсон зображений у ложі Великого театру та в ресторані готелю. У розмові з газетою "Известия" Карлсон висловив своє захоплення Москвою, заявивши, що хотів побачити місто на власні очі після того, як багато про нього читав, але раніше не відвідував.

Коли його спитали про можливість інтерв'ю з Путіним, Карлсон відповів невизначено.

"Побачимо", — сказав Карлсон.

За інформацією Bloomberg, Кремль обмірковує можливість інтерв'ю Путіна колишньому ведучому Fox News.

При цьому спікер Кремля Пєсков заявив, що з цього питання "зараз нам нема чого повідомити". І додав, що якщо інтерв'ю відбудеться, Кремль про це проінформує.

Антиукраїнська позиція Карлсона Такера

Такер Карлсон відомий своєю антиукраїнською позицією та висловлюваннями проти надання допомоги Україні, негативними висловлюваннями на адресу Президента України Володимира Зеленського та підтримкою російської пропаганди. Також американський ведучий неодноразово хвалив Путіна.

Нагадаємо, у США республіканська партія обрала кандидата на посаду речника Палати представників. Ним став антиукраїнський представник радикальної фракції "Кокус свободи" Майк Джонсон.

Крім того, у Польщі ультраправа антиукраїнська партія "Конфедерація" звинуватила владу в зневазі інтересів власних аграріїв на користь українців.