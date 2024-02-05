Такер Карлсон ответил на вопрос о возможности интервью с Путиным
Бывший телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Москву и дал комментарий насчет возможности проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он может стать первым иностранным журналистом, который возьмет интервью у главы Кремля с начала войны в Украине.
Об этом 5 февраля сообщает Reuters.
Возможность проведения интервью между Такером и Путиным
Российские СМИ опубликовали фотографии, на которых Такер Карлсон запечатлен в ложе Большого театра и в ресторане отеля. В беседе с газетой "Известия" Карлсон выразил свое восхищение Москвой, заявив, что хотел увидеть город своими глазами после того, как много о нем читал, но раньше не посещал.
Когда его спросили о возможности интервью с Путиным, Карлсон ответил неопределенно.
"Посмотрим", — сказал Карлсон.
По информации Bloomberg, Кремль обдумывает возможность интервью Путина бывшему ведущему Fox News.
При этом спикер Кремля Песков заявил, что по этому вопросу "в настоящий момент нам нечего сообщить". И добавил, что если интервью состоится, Кремль об этом проинформирует.
Антиукраинская позиция Карлсона Такера
Такер Карлсон известен своей антиукраинской позицией и высказываниями против оказания помощи Украине, негативными высказываниями в адрес Президента Украины Владимира Зеленского и поддержкой российской пропаганды. Также американский ведущий неоднократно хвалил Путина.
Напомним, в США республиканская партия выбрала кандидата на должность спикера Палаты представителей. Им стал антиукраинский представитель радикальной фракции "Кокус свободы" Майк Джонсон.
Кроме того, в Польше ультраправая антиукраинская партия "Конфедерация" обвинила власть в пренебрежении интересами собственных аграриев в угоду украинцам.
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