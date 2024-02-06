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Путін поскаржився президенту ОАЕ на Україну

6 лютого 2024 11:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін поскаржився президенту ОАЕ на Україну
Володимир Путін та Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян. Фото: The Telegraph
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський диктатор Володимир Путін і президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян у телефонній розмові домовилися й надалі розвивати "дружні відносини". При цьому президент Росії поскаржився шейху на Україну.

Про це повідомив The Telegraph 5 лютого.

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Путін поговорив з шейхом ОАЕ

Президент РФ подякував шейху Мохамеду бін Заїду Аль-Нахайяну за допомогу ОАЕ в організації обміну полоненими між Москвою та Києвом минулого місяця. Тоді сторони повернули одна одній по 200 захоплених у полон військовослужбовців.

В Кремлі повідомили, що у розмові Путін також торкнувся теми "терористичної атаки" проти літака Іл-76, яку нібито здійснила Україна. При цьому він повторив наратив про загиблих у літаку українських військовополонених.

Обидва лідери також "підтвердили свою принципову позицію на користь якнайшвидшого припинення вогню в секторі Газа".

Путін перебуває у розшуку

Російського диктатора Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення українських дітей. ОАЕ не ратифікували статут МУС і прийняли російського президента на своїй території у грудні минулого року.

Під час цього державного візиту, який відбувся 6 грудня минулого року, шейх Мохамед назвав Путіна своїм "дорогим другом", а російський президент привітав "безпрецедентні відносини" між Росією та ОАЕ.

Раніше ми повідомляли, що у Вашингтоні занепокоєнні поглибленням відносин між Російською Федерацією та КНДР. Зокрема, це може мати значний вплив на безпеку в регіоні Корейського півострова, а також у Європі.

Нагадаємо, Путін заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом. Як відомо, з візитом в Росії з 15 по 17 січня перебувала урядова делегація КНДР, очільником якої була голова МЗС країни Чхве Сон Хуей.

володимир путін
ОАЕ
світ
угода
Росія

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