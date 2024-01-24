У Білому домі пояснили, яку небезпеку становить візит Путіна до КНДР

Володимир Путін та Ким че Ин. Фото: Reuters

У Вашингтоні занепокоєнні поглибленням відносин між Російською Федерацією та КНДР. Зокрема, це може мати значний вплив на безпеку в регіоні Корейського півострова, а також у Європі.

Заяву про це зробив кординатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Нас непокоїть розширення цих відносин, поглиблення відносин між Північною Кореєю та Росією", – сказав американський чиновник.

За його словами, Москва внаслідок домовленостей може отримати від Пхеньяну балістичні ракети й артилерійські снаряди, які потім застосовує в повномасштабній війні в Україні.

"Тому ми дуже й дуже уважно стежимо за цим", — зазначив Кірбі.

Крім того, він наголосив, що північнокорейський лідер має й іншу вигоду від співпраці з РФ.

"Нас непокоїть не лише здатність пана Путіна отримувати вигоду з цих відносин, а й здатність Кім Чен Ина отримувати вигоду з цих відносин, і що це означає для миру та безпеки в регіоні", — додав Кірбі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом. Як відомо, з візитом в Росії з 15 по 17 січня перебувала урядова делегація КНДР, очільником якої була голова МЗС країни Чхве Сон Хуей.