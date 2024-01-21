Путін заявив про готовність відвідати Північну Корею найближчим часом

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з диктатором Кім Чен Ином. Фото: KCNA

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність відвідати Північну Корею в найближчий час. Як відомо, з візитом в Росії з 15 по 17 січня перебувала урядова делегація КНДР, очільником якої була голова МЗС країни Чхве Сон Хуей.

Про це пише державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

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Візит Путіна до КНДР

Зазначається, що міністр закордонних справ КНДР "шанобливо передала теплий привіт" Путіну від диктатора КНДР Кім Чен Ина. Своєю чергою Путін закликав передати Ину новорічні вітання та подяку за запрошення до Пхеньяну. Також він "висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом".

"Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна до нашої країни й готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу", — йдеться у повідомленні.

Підтримка російської агресії в Україні

Крім того, Росія висловила "глибоку вдячність" КНДР, за те що країна підтримує російську агресію в нашій державі.

"Сторона РФ висловила глибоку вдячність за те, що КНДР висловлює повну підтримку і солідарність з позицією уряду і народу Росії щодо спеціальної військової операції на Україні", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для використання Москвою у війні з Україною. Їх можуть передати на додачу до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.