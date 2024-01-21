Президент России Владимир Путин во время встречи с диктатором Ким Чен Ыном. Фото: KCNA

Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время. Как известно, с визитом в Россию с 15 по 17 января находилась правительственная делегация КНДР, главой которой была глава МИД страны Чхве Сон Хуэй.

Об этом пишет государственное СМИ Северной Кореи KCNA.

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Визит Путина в КНДР

Отмечается, что министр иностранных дел КНДР "уважительно передала теплый привет" Путину от диктатора КНДР Ким Чен Ына. В свою очередь Путин призвал передать Ыну новогодние поздравления и благодарность за приглашение в Пхеньян. Также он "выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время".

"Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всей души встречать ближайшего друга корейского народа", — говорится в сообщении.

Поддержка российской агрессии в Украине

Кроме того, Россия выразила "глубокую признательность" КНДР за то, что страна поддерживает российскую агрессию в нашем государстве.

"Сторона РФ выразила глубокую благодарность за то, что КНДР выражает полную поддержку и солидарность с позицией правительства и народа России по специальной военной операции на Украине", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет для использования Москвой в войне с Украиной. Их могут передать в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.