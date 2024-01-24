В Белом доме объяснили, какую опасность представляет визит Путина в КНДР

Владимир Путин и Кем че Ин. Фото: Reuters

В Вашингтоне обеспокоены углублением отношений между Российской Федерацией и КНДР. В частности, это может оказать значительное влияние на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

Заявление об этом сделал кординатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Нас волнует расширение этих отношений, углубление отношений между Северной Кореей и Россией", — сказал американский чиновник.

По его словам, Москва в результате договоренностей может получить от Пхеньяна баллистические ракеты и артиллерийские снаряды, применяемые затем в полномасштабной войне в Украине.

"Поэтому мы очень и очень внимательно следим за этим", — отметил Кирби.

Кроме того, он подчеркнул, что у северокорейского лидера есть и другая выгода от сотрудничества с РФ.

"Нас беспокоит не только способность господина Путина извлекать выгоду из этих отношений, но и способность Ким Чен Ина извлекать выгоду из этих отношений, и что это означает для мира и безопасности в регионе", — добавил Кирби.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время. Как известно, с визитом в Россию с 15 по 17 января находилась правительственная делегация КНДР, главой которой была глава МИД страны Чхве Сон Хуэй.