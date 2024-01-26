РФ опублікувала кадри посадки на Іл-76 нібито українських військовополонених

Російський літак Іл-76. Фото: росЗМІ

Слідчий комітет РФ, у п'ятницю, 26 січня, оприлюднив відео, на якому українські військовополонені сідають за борт літака Іл-76. Утім, українські фахівці ставлять під сумнів достовірність відео.

Про це пише Reuters.

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Москва звинувачує Київ у збитті літака, внаслідок якого, за її версією, загинули 74 людей на борту, серед яких 65 полонених.

На відео показано, як транспортні засоби наближаються до літака Іл-76 на закладеному аеродромі. Згодом люди виходять з машини, готові до посадки.

"Відео без звуку і супроводжується лише однією строчкою пояснення про те, що на ньому зображені українські військовослужбовці, що знаходяться у військовому транспорті. Це не дало ніякого місця розташування", — йдеться в повідомленні.

Що відповіла українська сторона

Українська сторона наразі ще не виступила з офіційним коментарем.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що в Києві наразі немає "достовірної та повної інформації" про того, хто міг знаходитися на борту літака.

Падіння Іл-76 — що відомо

Нагадаємо, 24 січня, сталася чергова авіакатастрофа Іл-76. Відбулося падіння літака в Бєлгородській області РФ.

У Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи ІЛ-76. Там заявили, що це може бути пов'язано із запланованим на сьогодні обміном військовополонених, який не відбувся.

Тим часом Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ публікують відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.