Росіяни показали на відео документи українців з місця падіння Іл-76

Місце падіння літака Іл-76. Фото: РИА Новости

Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ публікують відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Які кадри публікують росіяни

За словами окупантів, фрагменти тіл належать українським військовим. Також вони публікують документи українців, які начебто було знайдено на місці падіння літака.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Зазначимо, що всі ці кадри росіяни показують вже на третій день після авіакатастрофи.

Своєю чергою в Генштабі ЗСУ поки не коментували ці кадри, адже інформація потребує підтвердження.

Що відомо про авіакатастрофу під Бєлгородом 24 січня

У Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав літак Іл-76. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Генштаб ЗСУ не дав конкретної відповіді щодо авіакатастрофи ІЛ-76, проте там натякнули, що ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, включно з Бєлгородсько-Харківським напрямком.

Своєю чергою представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, мали бути військово-політичні VIP-персони РФ. ФСБ в останній момент заборонили їм летіти цим літаком.

Також Андрій Юсов повідомив, що Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці. До того ж Москва відмовляється від проведення міжнародною комісією розслідування авіакатастрофи.

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може стверджувати інформації про те, що в літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, перебували військовополонені. За його словами, Україна не бачила жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей.