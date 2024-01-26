Росіяни показали на відео документи українців з місця падіння Іл-76
Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ публікують відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Які кадри публікують росіяни
За словами окупантів, фрагменти тіл належать українським військовим. Також вони публікують документи українців, які начебто було знайдено на місці падіння літака.
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Зазначимо, що всі ці кадри росіяни показують вже на третій день після авіакатастрофи.
Своєю чергою в Генштабі ЗСУ поки не коментували ці кадри, адже інформація потребує підтвердження.
Що відомо про авіакатастрофу під Бєлгородом 24 січня
У Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав літак Іл-76. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
Генштаб ЗСУ не дав конкретної відповіді щодо авіакатастрофи ІЛ-76, проте там натякнули, що ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, включно з Бєлгородсько-Харківським напрямком.
Своєю чергою представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, мали бути військово-політичні VIP-персони РФ. ФСБ в останній момент заборонили їм летіти цим літаком.
Також Андрій Юсов повідомив, що Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці. До того ж Москва відмовляється від проведення міжнародною комісією розслідування авіакатастрофи.
Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може стверджувати інформації про те, що в літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, перебували військовополонені. За його словами, Україна не бачила жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей.
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