Россияне показали на видео документы украинцев с места падения Ил-76
Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой, которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.
Об этом сообщают российские СМИ.
Какие кадры публикуют россияне
По словам оккупантов, фрагменты тел принадлежат украинским военным. Также они публикуют документы украинцев, которые якобы были найдены на месте падения самолета.
Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!
Все эти кадры россияне показывают уже на третий день после авиакатастрофы.
В свою очередь в Генштабе ВСУ пока не комментировали эти кадры, ведь информация нуждается в подтверждении.
Что известно об авиакатастрофе под Белгородом 24 января
В Корочанском районе Белгородской области 24 января упал самолет Ил-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
Генштаб ВСУ не дал конкретного ответа относительно авиакатастрофы ИЛ-76, однако там намекнули, что ВСУ будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, включая Белгородско-Харьковское направление.
В свою очередь представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретила им лететь по этому самолету.
Также Андрей Юсов сообщил, что Россия не предоставила Совбезу ООН доказательств того, что на борту самолета Ил-76 были военнопленные украинцы. К тому же, Москва отказывается от проведения международной комиссией расследования авиакатастрофы.
В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, разбившемся в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.
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