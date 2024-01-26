Россияне показали на видео документы украинцев с места падения Ил-76

Место падения самолета Ил-76. Фото: РИА Новости

Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой, которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По словам оккупантов, фрагменты тел принадлежат украинским военным. Также они публикуют документы украинцев, которые якобы были найдены на месте падения самолета.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Все эти кадры россияне показывают уже на третий день после авиакатастрофы.

В свою очередь в Генштабе ВСУ пока не комментировали эти кадры, ведь информация нуждается в подтверждении.

Что известно об авиакатастрофе под Белгородом 24 января

В Корочанском районе Белгородской области 24 января упал самолет Ил-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Генштаб ВСУ не дал конкретного ответа относительно авиакатастрофы ИЛ-76, однако там намекнули, что ВСУ будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, включая Белгородско-Харьковское направление.

В свою очередь представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретила им лететь по этому самолету.

Также Андрей Юсов сообщил, что Россия не предоставила Совбезу ООН доказательств того, что на борту самолета Ил-76 были военнопленные украинцы. К тому же, Москва отказывается от проведения международной комиссией расследования авиакатастрофы.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, разбившемся в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.