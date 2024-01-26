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Ігнат розповів, скільки літаків Іл-76 має на озброєнні Росія

26 січня 2024 16:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат розповів, скільки літаків Іл-76 має на озброєнні Росія
Літак Іл-76. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У російських загарбників на озброєнні є близько сотні літаків Іл-76. Переважно вони транспортують вантаж військового характеру.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"У нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. Росія має близько сотні таких літаків", — сказав Ігнат.

За словами речника ВПС, для росіян "життя пілотів і один чи два літаки не є якоюсь серйозною втратою в їх нелюдському кривавому режимі".

Крім того, Ігнат нагадав, з якою легкістю найманці з ПВК "Вагнер" збивали літаки російської армії.

"Ви бачили історію з ПВК "Вагнера". Скільки "вагнерівці" поклали літальних апаратів. Там взагалі дивуєшся, що Росія не буде відповідно оплакувати чи жалкувати за втраченим", — додав речник Повітряних сил.

Раніше ми повідомляли, що у Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак ІЛ-76 учора. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія могла використати українських військовополонених як живий щит для перевезення зброї літаком Іл-76, який впав у Бєлгородській області. За його словами, сценарії цієї події могли бути різними.

війна
літак
Україна
Росія
Юрій Ігнат

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