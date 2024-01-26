Игнат рассказал, сколько самолетов Ил-76 имеет на вооружении Россия

Самолет Ил-76. Фото: Reuters

У российских захватчиков на вооружении есть около сотни самолетов Ил-76. В основном они транспортируют груз военного характера.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Россия имеет достаточно самолетов Ил-76

"У нас тоже есть такие самолеты на вооружении. Военно-транспортная авиация, базировавшаяся в Мелитополе. Это самолеты мощные, тяжелые, по всему миру летают. Они перевозят грузы и военного характера, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов", — сказал Игнат.

По словам спикера ВВС, для россиян "жизнь пилотов и один или два самолета не являются какой-то серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме".

Кроме того, Игнат напомнил, с какой легкостью наемники из ЧВК "Вагнер" сбивали самолеты российской армии.

"Вы видели историю из ЧВК "Вагнер". Сколько "вагнеровцы" положили летательных аппаратов. Там вообще удивляешься, что Россия не будет соответственно оплакивать или сожалеть о потерянном", — добавил спикер Воздушных сил.

Ранее мы сообщали, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия могла использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для перевозки оружия самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.