РФ опубликовала кадры посадки на Ил-76 якобы украинских военнопленных
Следственный комитет РФ, в пятницу, 26 января, обнародовал видео, на котором украинские военнопленные садятся за борт самолета Ил-76. Впрочем, украинские специалисты подвергают сомнению достоверность видео.
Об этом пишет Reuters.
РФ опубликовала видео сбивания Ил-76
Москва обвиняет Киев в сбыте самолета, в результате которого, по ее версии, погибли 74 человека на борту, среди которых 65 пленных.
На видео показано, как транспортные средства приближаются к самолету Ил-76 на заложенном аэродроме. Впоследствии люди выходят из машины, готовые к посадке.
"Видео без звука и сопровождается лишь одной строкой объяснения о том, что на нем изображены находящиеся в военном транспорте украинские военнослужащие. Это не дало никакого местоположения" , — говорится в сообщении.
Что ответила украинская сторона
Украинская сторона еще не выступила с официальным комментарием.
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в Киеве нет "достоверной и полной информации" о том, кто мог находиться на борту самолета.
Падение Ил-76 — что известно
Напомним, 24 января, произошла очередная авиакатастрофа Ил-76. Произошло падение самолета в Белгородской области РФ.
В Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе ИЛ-76. Там заявили, что это может быть связано с несостоявшимся запланированным на сегодня обменом военнопленных.
Тем временем Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой , которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.
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