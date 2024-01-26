РФ опубликовала кадры посадки на Ил-76 якобы украинских военнопленных

Российский самолет Ил-76. Фото: росСМИ

Следственный комитет РФ, в пятницу, 26 января, обнародовал видео, на котором украинские военнопленные садятся за борт самолета Ил-76. Впрочем, украинские специалисты подвергают сомнению достоверность видео.

Об этом пишет Reuters.

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Москва обвиняет Киев в сбыте самолета, в результате которого, по ее версии, погибли 74 человека на борту, среди которых 65 пленных.

На видео показано, как транспортные средства приближаются к самолету Ил-76 на заложенном аэродроме. Впоследствии люди выходят из машины, готовые к посадке.

"Видео без звука и сопровождается лишь одной строкой объяснения о том, что на нем изображены находящиеся в военном транспорте украинские военнослужащие. Это не дало никакого местоположения" , — говорится в сообщении.

Что ответила украинская сторона

Украинская сторона еще не выступила с официальным комментарием.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в Киеве нет "достоверной и полной информации" о том, кто мог находиться на борту самолета.

Падение Ил-76 — что известно

Напомним, 24 января, произошла очередная авиакатастрофа Ил-76. Произошло падение самолета в Белгородской области РФ.

В Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе ИЛ-76. Там заявили, что это может быть связано с несостоявшимся запланированным на сегодня обменом военнопленных.

Тем временем Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой , которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.