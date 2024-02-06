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Путин пожаловался президенту ОАЭ в Украине

6 февраля 2024 11:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин пожаловался президенту ОАЭ в Украине
Владимир Путин и Мохамед бин Заид Аль Нахайян. Фото: The Telegraph
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский диктатор Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бин Заид Аль-Нахайян в телефонном разговоре договорились и дальше развивать "дружеские отношения". При этом президент России пожаловался шейху на Украину.

Об этом сообщил The Telegraph 5 февраля.

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Путин побеседовал с шейхом ОАЭ

Президент РФ поблагодарил шейха Мохаммеда бин Заида Аль-Нахайяна за помощь ОАЭ в организации обмена пленными между Москвой и Киевом в прошлом месяце. Тогда стороны вернули друг другу по 200 захваченных в плен военнослужащих.

В Кремле сообщили, что в разговоре Путин также затронул тему "террористической атаки" против самолета Ил-76, которую якобы осуществила Украина. При этом он повторил нарратив о погибших в самолете украинских военнопленных.

Оба лидера также "подтвердили свою принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа".

Путин находится в розыске

Российский диктатор Путин разыскивается Международным уголовным судом за похищение украинских детей. ОАЭ не ратифицировали устав МВД и приняли российского президента на своей территории в декабре прошлого года.

Во время этого государственного визита, состоявшегося 6 декабря прошлого года, шейх Мохаммед назвал Путина своим "дорогим другом", а российский президент приветствовал "беспрецедентные отношения" между Россией и ОАЭ.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне обеспокоены углублением отношений между Российской Федерацией и КНДР. В частности, это может оказать значительное влияние на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

Напомним, Путин заявил о готовности посетить Северную Корею в ближайшее время. Как известно, с визитом в Россию с 15 по 17 января находилась правительственная делегация КНДР, главой которой была глава МИД страны Чхве Сон Хуэй.

владимир путин
ОАЭ
мир
соглашение
Россия

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