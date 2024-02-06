Журналіст Такер Карлсон підтвердив, що візьме інтерв'ю у Путіна

Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: скриншот

Американський телеведучий Такер Карлсон підтвердив, що незабаром візьме інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна. При цьому журналіст уточнив, що представники Білого дому намагалися двічі перешкодити цій події.

Про це Карлсон Такер заявив у Twitter у вівторок, 6 лютого.

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Карлсон стверджує, що його метою є "розкриття правди" про українсько-російську війну, про який, на його думку, більшість американців не має уявлення. Він наголосив на трагічності війни, вказавши на масову втрату життів молодих людей та загрозу скорочення населення найбільшої європейської країни.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Також ведучий пообіцяв надати доступ до нескороченої версії інтерв'ю на своєму сайті, а також повідомив про домовленість з Ілоном Маском, яка гарантує, що платформа X не обмежуватиме доступу до запису розмови з Путіним.

На додаток, Карлсон згадав, що запропонував провести інтерв'ю з Володимиром Зеленським, але поки що відповіді не було.

Нагадаємо, у США республіканська партія обрала кандидата на посаду речника Палати представників. Ним став антиукраїнський представник радикальної фракції "Кокус свободи" Майк Джонсон.

Крім того, у Польщі ультраправа антиукраїнська партія "Конфедерація" звинуватила владу в зневагі до інтересів власних аграріїв для українців.