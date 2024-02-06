Журналист Такер Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: скриншот

Американский телеведущий Такер Карлсон подтвердил, что в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Прии этом журналист уточнил, что что представители Белого дома пытались дважды помешать этому событию.

Об этом Карлсон Такер заявил в Twitter во вторник, 6 февраля.

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Карлсон утверждает, что его целью является "раскрытие правды" об украинско-российской войне, о котором, по его мнению, большая часть американцев не имеет представления. Он подчеркнул трагичность войны, указав на массовую потерю жизней молодых людей и угрозу сокращения населения крупнейшей европейской страны.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Также ведущий пообещал предоставить доступ к несокращенной версии интервью на своем сайте, а также сообщил о договоренности с Илоном Маском, которая гарантирует, что платформа X не будет ограничивать доступ к записи беседы с Путиным.

В дополнение, Карлсон упомянул, что предложил провести интервью с Владимиром Зеленским, но пока ответа не последовало.

Напомним, в США республиканская партия выбрала кандидата на должность спикера Палаты представителей. Им стал антиукраинский представитель радикальной фракции "Кокус свободы" Майк Джонсон.

Кроме того, в Польше ультраправая антиукраинская партия "Конфедерация" обвинила власть в пренебрежении интересами собственных аграриев в угоду украинцам.