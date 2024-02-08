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В Белом доме прокомментировали интервью пропагандиста Такера Карлсона с Путиным

8 февраля 2024 08:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Белом доме прокомментировали интервью пропагандиста Такера Карлсона с Путиным
Американский ведущий Такер Карлсон. Фото: Reuters/Scott Morgan
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на информацию об интервью американского ведущего Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным. Он назвал такой разговор ненужным, ведь российский диктатор уже сумел показать всю свою жестокость.

Об этом он сказал на брифинге, его слова цитирует пресс-служба Белого дома в среду, 7 февраля.

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"Я не буду опережать еще несостоявшееся интервью. Я считаю, что это достаточно очевидно — всем должно быть очень очевидно, что Путин сделал в Украине, и фиктивные — абсолютно фальшивые и смешные причины, которыми он пытался это оправдать", — сказал Кирби.

По его словам, не нужно делать интервью с Путиным, чтобы увидеть его жестокость.

Когда выйдет интервью с российским диктатором

В то же время Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с президентом РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Его будут транслировать 8 февраля в 18:00 по восточному времени. В Украине его можно будет посмотреть уже 9 февраля, в час ночи.

интервью американского пропагандиста с Путиным
Скриншот сообщения из Instagram Такера Карлсона

Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у российского диктатора Владимира Путина. По его словам, представители Белого дома пытались дважды отменить такое событие.

Также мы писали, что российские пропагандисты с восторгом рассказывают о визите Такера Карлсона в Москву, чтобы взять интервью у Путина.

владимир путин
пропаганда
Белый дом
Джон Кирби
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война в Украине

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