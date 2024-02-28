Не власть России — американский журналист Карлсон нашел "виновных" в смерти Навального

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: скриншот с видео Lex Fridman

Американский журналист Такер Карлсон предположил, что виновной в смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии может "быть Украина". Свои слова Карлсон обосновал тем, что Кремлю было "невыгодно убивать политика".

Об этом журналист заявил в подкасте американского ученого Лекса Фридмана.

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Такер Карлсон, ранее взявший интервью у российского диктатора Владимира Путина, не считает, что Кремль убил Навального. По его словам, смерть оппозиционера во время Мюнхенской конференции по безопасности была "невыгодной для руководства РФ".

"Возможно, россияне тупые, но я этого не заметил. Однако, возможно, они и убили его. По крайней мере, они посадили его в тюрьму", — сказал журналист.

Среди перечисленных Фридманом возможных убийц Навального были Путин, Украина и другие россияне. Из перечня, кому была выгодна смерть, Карлсон выбрал Украину. Телеведущий предполагает, что убийство могли "организовать украинцы", особенно после подобного случая: убийства пропагандистки Дарьи Дугиной в Москве.

Что известно о смерти и похоронах Навального

Напомним, 16 февраля Алексей Навальный умер в колонии и причиной смерти стало то, что у политика оторвался тромб.

Тело оппозиционера показали его матери. Следователи угрожали Людмиле Навальной и требовали провести тайные похороны сына.

Позже мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие и стало известно, что написано в медицинском заключении о смерти политика.

Также 25 февраля российский журналист Александр Невзоров заявил, что тело Навального было доставлено в Москву. Также появилась информация о возможном применении насилия к нему. Похороны политика пройдут 1 марта.