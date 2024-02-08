Хто такий Такер Карлсон — що відомо про журналіста, який взяв інтерв'ю у Путіна

Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: Fox News

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон перебуває у Москві, де вже встиг взяти інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна.

Новини.LIVE зібрали інформацію про американського журналіста та його візит до РФ.

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Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Карлсон взяв інтерв'ю в Путіна

Як відомо, це перше приватне інтерв’ю Путіна з американським журналістом з початку повномасштабної агресії РФ проти України. Зі слів журналіста стало відомо, що інтерв'ю не редагуватимуть і опублікують його на сайті Карлсона Tucker Carlson Network та у соцмережі X.

Як зазначив телеведучий, адміністрація президента США Джо Байдена всіляко перешкоджала організації інтерв'ю.

Карлсон відомий своєю прихильністю до Путіна. Перед вторгненням Росії в Україну у лютому 2022 року журналіст заявив, що "ненависть до Путіна стала головною метою зовнішньої політики Америки".

"Це справедливі запитання і відповідь на них: ні. Володимир Путін нічого цього не робив", — сказав Карлсон, коли російські війська почали концентруватися на українському кордоні.

Згодом бачення журналіста змінилося, однак він публічно висловлює свою неповагу до українського президента Володимира Зеленського та назвав його навіть "диктатором".

Також інтерв'юер звинуватив американські медіа в корупції, тому що вони, мовляв, не розкривають позицію Путіна та не розмовляють з ним, нібито акцентують всю увагу на Зеленському. Карлсон назвав такі дії журналістів США "пропагандою".

За його словами, підготовка до інтерв'ю з російським лідером тривала декілька місяців. Головною метою спілкування з Путіним Карлсон називає "інформування жителів США, щоб показати їм різні погляди".

"Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати і хочемо залишатися успішними і вільними. Ми не закликаємо вас погоджуватися з тим, що Путін може сказати у цьому інтерв'ю, але ми закликаємо вас його подивитися. Ви повинні знати якнайбільше, і тоді, як вільний громадянин, а не раб, ви зможете вирішувати самі", — зазначив журналіст.

Що відомо про скандального американського журналіста Карлсона

Свою популярність 54-річний Карлсон здобув, коли працював на американському телеканалі Fox. Журналіст став зіркою, коли вів своє політичне шоу Tucker Carlson Tonight. Згодом ведучого звільнили і він почав популяризувати свою сторінку у соцмережі X. Наразі у Карлсона понад 11 мільйонів підписників, серед яких є прихильники ультраправих поглядів та теорій змови.

На додаток, інтерв'юер активно підтримує експрезидента США Дональда Трампа. Карлсон виступає за скорочення нелегальної міграції в США та вимагає дотримання права володіння зброєю. Телеведучий має скептичний погляд на роблеми глобальних кліматичних змін, руху Black Lives Matter, гендерної ідеології.

"Він не цурається конспіративних теорій і, зокрема, заявляв, що уряд США має космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці, і звинувачував Вашингтон у причетності до підриву газогонів "Північний потік", — зазначили у виданні "BBC".

Через прихильність Такера до Путіна та його постійні повторення наративів РФ, російські державні медіа називають журналіста тим, який "говорить правду" та часто згадують його в новинах.

Окрім Путіна, Карлсон також брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Інтерв'ю з Путіним транслюватиметься 8 лютого о 18:00 за східним часом. Проте за київським часом воно буде опубліковане 9 лютого о 01:00.

Нагадаємо, у Білому дому прокоментували інтерв'ю Карлсона з Путіним. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що це була непотрібна розмова, тому лідер РФ вже показав свою жорстокість і про нього відомо все. Сам Карлсон наголосив, що в інтерв'ю він хоче "розкрити правду" про українсько-російську війну.