Кто такой Такер Карлсон — что известно о журналисте, взявшего интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Fox News

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон находится в Москве, где уже успел взять интервью у президента России Владимира Путина.

Новини.LIVE собрали информацию об американском журналисте и его визите в РФ.

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Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Карлсон взял интервью у Путина

Как известно, это первое личное интервью Путина с американским журналистом с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. По словам журналиста стало известно, что интервью не будут редактировать и опубликуют его на сайте Карлсона Tucker Carlson Network и в соцсети X.

Как отметил телеведущий, администрация президента США Джо Байдена всячески препятствовала организации интервью.

Карлсон известен своей приверженностью Путину. Перед вторжением России в Украину в феврале 2022 журналист заявил, что "ненависть к Путину стала главной целью внешней политики Америки".

"Это справедливые вопросы и ответ на них: нет. Владимир Путин ничего этого не делал", — сказал Карлсон, когда российские войска начали концентрироваться на украинской границе.

Впоследствии видение журналиста изменилось, однако он публично выражает свое неуважение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и назвал его даже "диктатором".

Также интервьюер обвинил американские медиа в коррупции, потому что они, мол, не раскрывают позицию Путина и не разговаривают с ним, будто, акцентируют все внимание на Зеленском. Карлсон назвал такие действия журналистов США "пропагандой".

По его словам, подготовка к интервью с российским лидером продолжалась несколько месяцев. Главной целью общения с Путиным Карлсон называет "информирование жителей США, чтобы показать им разные взгляды".

"Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина, мы здесь потому, что любим Соединенные Штаты и хотим оставаться успешными и свободными. Мы не призываем вас соглашаться с тем, что Путин может сказать в этом интервью, но мы призываем вас его посмотреть. Вы должны знать как можно больше, и тогда как свободный гражданин, а не раб, вы сможете решать сами", — отметил журналист.

Что известно о скандальном американском журналисте Карлсоне

Свою популярность 54-летний Карлсон приобрел, когда работал на американском телеканале Fox. Журналист стал звездой, когда вел свое политическое шоу Tucker Carlson Tonight. Впоследствии ведущего уволили и он начал популяризировать свою страницу в соцсети X. Сейчас у Карлсона более 11 миллионов подписчиков, среди которых есть сторонники ультраправых взглядов и теорий заговора.

В дополнение, интервьюер активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа. Карлсон выступает за сокращение нелегальной миграции в США и требует соблюдения права владения оружием. Телеведущий имеет скептический взгляд на проблемы глобальных климатических изменений, движения Black Lives Matter, гендерной идеологии.

"Он не отказывается от конспиративных теорий и, в частности, заявлял, что правительство США имеет космический корабль инопланетян, повторял выдумки российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине, утверждал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы, и обвинял Вашингтон в подрыве "Северного потока", — отметили в издании "BBC".

Из-за приверженности Такера к Путину и его постоянным повторениям нарративов РФ, российские государственные медиа называют журналиста тем, который "говорит правду" и часто вспоминают его в новостях.

Интервью с Путиным будет транслироваться 8 февраля в 18:00 по восточному времени. Однако по киевскому времени оно будет опубликовано 9 февраля в 01:00.

Напомним, в Белом доме прокомментировали интервью Карлсона с Путиным. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что это был ненужный разговор, потому что лидер РФ уже показал свою жестокость и о нем известно все. Сам Карлсон подчеркнул, что в интервью он хочет "раскрыть правду" об украинско-российской войне.