Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу — какая причина

Супруги Байденов и Елена Зеленская в Белом доме. Фото: АР

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдена в Конгресс. Причиной стало то, что ее хотели посадить рядом с супругой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу США. Причина — супругу президента собирались посадить рядом с супругой погибшего российского оппозиционера Юлией Навальной.

План Белого дома заключался в том, что образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления Путину, станет мощным фоном для выступления президента Байдена. Но присутствие Навальной "вызвало дискомфорт у украинцев" из-за слов ее мужа о "русском" статусе Крыма.

"В то время как на Западе мы всегда думали о Навальном как о человеке, который храбро и отважно боролся против Путина, в Украине он воспринимается как ответчик российского национализма и империализма. Конечно, Навальный выступал против полномасштабного вторжения России в Украину, но в 2014 году, когда Россия впервые вторглась в Украину, он очень отвечал всеобщему российскому мнению, которое рассматривало Крым как часть исторических земель России", — сказала президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова.

В то же время известно, что Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена. А в Белом доме говорят, что рассадка сидений — это деталь, которая завершается ближе к концу процесса и ее можно изменить.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался Алексей Навальный. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб.

Однако родные получили его тело только 24 февраля. Перед этим было произведено вскрытие тела. В медицинском заключении о смерти Навального отмечено, что он умер "по естественным причинам".

Уже 25 февраля тело Навального было доставлено в Москву. Также появились данные о возможном применении насилия по отношению к политику.

Похоронили оппозиционера 1 марта в Москве.