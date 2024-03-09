Орбан зустрівся з Трампом і попросив його "повернутись і принести мир"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Угорський прем'єр попросив Трампа повернутися на посаду президента задля досягнення миру.

Про це повідомило видання Reuters у суботу, 9 березня.

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У рамках зустрічі політики обговорили критичну важливість надійних кордонів для підтримки суверенітету кожної країни.

"Вони обговорили широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема, першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни", — йдеться у повідомленні передвиборчої команди Трампа.

Орбан висловив думку, що для світу необхідне повернення Трампа на пост президента.

"Нам потрібні лідери у світі, яких поважають і можуть принести світ. Він — один із них! Поверніться і принесіть нам світ, пане президент", — сказав Орбан.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що своїми словами "роби все, що хочеш" Трамп підтримав російського диктатора. Байден заявив, що це неприйнятно у демократичному світі.

Додамо, Дональд Трамп у разі свого обрання на пост президента США планує ініціювати переговори між Україною та Росією.