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Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах в Колорадо, — CNN

4 марта 2024 19:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах в Колорадо, — CNN
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Shutterstock
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение об отмене запрета на участие в праймериз в Колорадо для экс-президента и кандидата Дональда Трампа в понедельник, 4 марта. Следовательно, бывшего американского лидера внесут в бюллетень на выборах в Колорадо в 2024 году.

Об этом сообщает CNN.

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Верховный суд США отменил запрет Верховного суда Колорадо, ранее лишивший Трампа права участвовать в выборах в штате.

По данным издания, суд единогласно решил возобновить Трампа в выборах и наложил запрет на действия штата, если его представители захотят убрать имя политика из бюллетеня. Такое решение было принято 4 марта, за день до праймериз в Колорадо.

Однако у судей возникли разногласия по поводу того, как повлияет такое решение на другие штаты и как широко оно распространится. Пять из девяти судей отметили, что ни один штат не может убрать кандидата на выборах из бюллетеня.

Такое постановление может повлиять на споры в США, которые появились на фоне участия Трампа в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Соответственно конфликт, как прогнозирует CNN, может завершиться и, несмотря на 14 поправку конституции США о запрете занимать должности лицам, участвовавшим в мятеже, Трамп законно примет участие в выборах.

"Большая победа для Америки!" — отреагировал Трамп на решение суда в Truth.

Скриншот сообщения Трампа
Скриншот поста Трампа

Напомним, Дональд Трамп заручился большей поддержкой избирателей, чем нынешний президент США Джо Байден в семи штатах. Прогнозируется, что именно они будут определять исход выборов.

До этого, 24 февраля, Трамп победил Никки Хейли на праймериз в Южной Каролине. Около 60% избирателей проголосовали за экс-президента США.

США
выборы
Дональд Трамп
Верховный суд
президент

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