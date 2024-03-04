Верховний суд США дозволив Трампу брати участь у виборах в Колорадо, — CNN

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Shutterstock

Верховний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення про скасування заборони на участь у праймеріз в Колорадо для експрезидента та кандидата Дональда Трампа в понеділок, 4 березня. Відтак, колишнього американського лідера внесуть до бюлетеня на виборах у Колорадо в 2024 році.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Трамп візьме участь у праймеріз в Колорадо

Верховний суд США скасував заборону Верховного суду Колорадо, який раніше позбавив Трампа права брати участь у виборах в штаті.

За даними видання, суд одноголосно вирішив поновити Трампа у виборах та наклав заборону на дії штату, якщо його представники захочуть прибрати ім'я політика з бюлетеня. Таке рішення було ухвалено 4 березня, за день до праймеріз у Колорадо.

Однак в суддів виникли розбіжності в поглядах щодо того, як вплине таке рішення на інші штати та як широко воно розповсюдиться. П'ять з дев'яти суддів наголосили, що жоден штат не може прибрати кандидата на виборах з бюлетеня.

Така постанова суду може вплинути на суперечки в США, які з'явилися на тлі участі Трампа у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Відповідно конфлікт, як прогнозує CNN, може завершитися і попри 14 поправку конституції США про заборону обіймати посади особам, які брали участь у заколоті, Трамп законно візьме участь у виборах.

"Велика перемога для Америки!" — відреагував Трамп на рішення суду у Truth.

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп заручився більшою підтримкою виборців, ніж нинішній президент США Джо Байден, у семи штатах. Прогнозується, що саме вони визначатимуть результат виборів.

До цього, 24 лютого, Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз у Південній Кароліні. Близько 60% виборців проголосували за експрезидента США.