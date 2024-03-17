У Конгресі спрогнозували дії Трампа у разі перемоги на виборах

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: Reuters

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у разі переобрання Дональда Трампа на пост президента його другий термін нагадуватиме перший, але з прискореним темпом реалізації політики. На думку чиновника, Трамп виніс уроки зі свого першого президентського терміну.

Про це пише видання The New Yorker у суботу, 16 березня.

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Джонсон підкреслив значні здобутки, здійснені на початку управління Трампа. За його словами, завдяки цьому досвіду, Трамп проводитиме активнішу політику, якщо йому вдасться повернутися до Білого дому.

Джонсон також висловив припущення, що за Трампа Республіканська партія зможе знову завоювати контроль над Сенатом, який на цей час перебуває під управлінням Демократичної партії, при цьому зберігши більшість у Палаті представників.

Джонсон зазначив, що Трамп зосередить увагу на боротьбі з нелегальною імміграцією, збільшення тарифів на товари з Китаю, зниження податків, розширення розробки нафтових та газових родовищ, а також скасування певних регулятивних актів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та попросив повернутися на посаду голови Білого дому для досягнення миру.

Тим часом Трамп гостро розкритикував голову Білого дому Джо Байдена та назвав його ідіотом.