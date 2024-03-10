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Трамп оскорбил Байдена и объяснил почему Путин говорит о ядерном оружии

10 марта 2024 17:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Трамп назвал Байдена идиотом
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от республиканской партии Дональд Трамп остро раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена и назвал его идиотом. Трамп также объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин угрожает применением ядерного оружия.

Об этом Трамп рассказал в рамках выступления перед своими поклонниками в Джорджии в воскресенье, 10 марта.

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Выступление Трампа. Фото: скриншот

Трамп заявил, что президент России Владимир Путин обсуждает возможное применение ядерного оружия из-за своего мнения о Байдене как о слабом лидере. Трамп подчеркнул, что если бы он был президентом, такие угрозы не возникали бы.

"Будь у вас действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин будет говорить о ядерной оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президент США идиот, с которым он может справиться", — заявил Трамп.

Это уже не первый случай, когда Трамп резко критикует Байдена, обращаясь к ситуации в Украине. Он ранее заявлял, что войны на Украине и в Ближнем Востоке можно было бы избежать при его президентстве. По его словам, Байден несет ответственность за оба конфликта.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Венгерский премьер попросил Трампа вернуться на должность президента для достижения мира. 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что своими словами "делай все, что хочешь" Трамп поддержал российского диктатора. Байден заявил, что это неприемлемо в демократическом мире.

Джо Байден
США
владимир путин
выборы
Дональд Трамп
ядерное оружие
угрозы
президент
война в Украине

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