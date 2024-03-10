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Трамп образив Байдена і пояснив, чому Путін говорить про ядерну зброю

10 березня 2024 17:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Трамп образив Байдена і пояснив, чому Путін говорить про ядерну зброю
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Дональд Трамп гостро розкритикував главу Білого дому Джо Байдена та назвав його ідіотом. Трамп також пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін загрожує застосуванням ядерної зброї.

Про це Трамп розповів у рамках виступу перед своїми шанувальниками у Джорджії у неділю, 10 березня.

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Критика Трампа на адресу Байдена

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Виступ Трампу. Фото: скриншот

Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін обговорює можливе застосування ядерної зброї через свою думку про Байдена як слабкого лідера. Трамп наголосив, що якби він був президентом, такі погрози не виникали б.

"Будь у вас справді здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у повній безпеці. Тепер Путін буде говорити про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президент США ідіот, з яким він може впоратися", — заявив Трамп.

Це вже не перший випадок, коли Трамп різко критикує Байдена, звертаючись до ситуації в Україні. Він раніше заявляв, що війни в Україні та Близькому Сході можна було б уникнути за його президентства. За його словами, Байден несе відповідальність за обидва конфлікти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Угорський прем'єр попросив Трампа повернутися на посаду президента задля досягнення миру.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що своїми словами "роби все, що хочеш" Трамп підтримав російського диктатора. Байден заявив, що це неприйнятно у демократичному світі.

Джо Байден
США
володимир путін
вибори
Дональд Трамп
ядерна зброя
загрози
президент
війна в Україні

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