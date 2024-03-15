Суд отказался закрывать дело Трампа о секретных документах

Дональд Трамп с адвокатами. Фото архивное: Reuters

Федеральный суд США отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о закрытии уголовного дела, касающегося незаконного завладения секретными бумагами. Речь идет об определенных "коробках с документами", которые политик перевез из Белого дома в свое имение в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Об этом сообщает CNN.

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Трампа обвиняют в том, что он вывез коробки с документами из Белого дома в свое имение в Мар-а-Лаго. Впоследствии прокуроры изъяли из помещения политика более 300 материалов, обозначенных как "совершенно тайные". Он должен был сдать бумаги в Национальный архив сразу после сложения полномочий президента США.

Известно, что среди бумаг были разнообразные разведывательные данные об иностранных противниках США и планах Пентагона.

Заседание суда по делу

Согласно информации СМИ, во время заседания суда адвокаты Трампа утверждали, что главное обвинение по делу является "слишком расплывчатым". Однако судья окружного суда Айлин Кэннон в течение нескольких часов слушаний издала постановление о том, что снятие обвинений не оправдано.

В своем возражении судья отметила, что вопрос о "размытости" лучше поднять во время брифинга для присяжных и/или других ходатайствах, но не в ходатайстве Трампа о снятии обвинений.

Напомним, 4 марта Верховный суд Соединенных Штатов Америки разрешил Трампу участвовать в выборах в Колорадо.

Незадолго до этого суд США обязал экспрезидента уплатить штраф в размере 350 млн долларов. Трампа признали виновным в завышении собственного капитала в целях обмана кредиторов.