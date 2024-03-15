Суд відмовився закривати справу Трампа про секретні документи

Дональд Трамп з адвокатами. Фото архівне: Reuters

Федеральний суд США відхилив клопотання адвокатів колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про закриття кримінальної справи, що стосується незаконного заволодіння секретними паперами. Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що Трампа звинувачують у тому, що він вивіз коробки з документами із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго. Згодом прокурори вилучили з помешкання політика понад 300 матеріалів, які були позначені як "цілком таємні". Він мав здати папери до Національного архіву відразу після складання повноважень президента США.

Відомо, що серед паперів були різноманітні розвідувальні дані про іноземних супротивників США та плани Пентагону.

Засідання суду щодо справи

Згідно з інформацією ЗМІ, під час засідання суду адвокати Трампа стверджували, що головне звинувачення у справі є "занадто розпливчастим". Однак суддя окружного суду Айлін Кеннон впродовж декількох годин слухань видала постанову про те, що зняття звинувачень не є виправданим.

У своєму заперечення суддя зазначила, що питання про "розмитість" краще порушити під час брифінгу для присяжних та/або інших відповідних клопотаннях, але не в клопотанні Трампа про зняття звинувачень.

Нагадаємо, 4 березня Верховний суд Сполучених Штатів Америки дозволив Трампу брати участь у виборах в Колорадо.

Незадовго до цього суд США зобов'язав експрезидента сплатити штраф у розмірі 350 млн доларів. Трампа визнали винним у завищенні власного капіталу з метою обману кредиторів.