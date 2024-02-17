Суд призначив Трампу штраф у розмірі 350 млн доларів — подробиці

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Суд у Сполучених Штатах Америки зобов'язав експрезидента Дональда Трампа сплатити штраф у розмірі 350 млн доларів. Його визнали винним у завищенні власного капіталу з метою обману кредиторів.

Про це повідомляє Reuters в суботу, 17 лютого.

Суд над Трампом

Суд постановив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization і він сам значно завищили вартість власних статків з метою отримання більш вигідних банківських кредитів.

У справі фігурують також діти експрезидента — Дональд Трамп-молодший та Ерік. Вони мають сплатити понад 4 млн доларів, а колишній фінансовий директор компанії Аллен Вайсселберг — 1 млн доларів.

Сам же колишній очільник Білого Дому заперечив свою провину і назвав справу "політичною вендетою". За рішенням суду він не може обіймати посади офіцера чи директора жодної нью-йоркської компанії протягом трьох років.

Очікується, що Трамп подасть апеляцію.

Раніше видання Bloomberg писало, що у разі перемоги Трампа у президентських виборах він планує ініціювати переговори між Україною та Росією.

Крім того, Трамп розкритикував законопроєкт Сенату про безпеку кордонів і надання допомоги Україні у розмірі 60 млрд доларів.